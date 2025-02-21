Трамп заявив про це в інтерв'ю журналістові Браяну Кілміді у ефірі радіо-шоу. Про це повідомив 24 Канал.

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Трамп каже, що Путін хоче угоди

Трамп заявив, що Путіну було б не важко захопити всю Україну, але той "хоче угоди".

Путін хоче укласти угоду, але він не зобов'язаний її укладати, тому що якби він захотів, він отримав би всю країну,

– заявив Трамп.

Він зазначив, що у Зеленського немає "козирів" у перемовинах з Росією.

"Я не намагаюся зробити Путіна приємнішим чи кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", – додав президент США.

До того у тому ж інтерв`ю Трамп заявив, що присутність Зеленського на переговорах зовсім не обов'язкова.