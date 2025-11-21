Работа продолжается уже на техническом уровне, – Умеров о переговорах по мирному плану Трампа

В Киеве продолжается обсуждение мирного плана по войне в Украине с американскими представителями. Украинская сторона еще не дает окончательных комментариев по поводу консультаций, ведь они до сих пор продолжаются, а никаких решений еще нет.

Некоторые моменты, которые СМИ ошибочно приняли за правду, объяснил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает 24 Канал.

Что сказал Умеров о мирном плане Трампа и консультациях по нему?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны сразу же опроверг информацию о том, что высказывал оценку мирного плана от США. Он заявил, что только занимался организацией встречи сторон и не мог ни согласовать, ни возразить те или иные пункты. Чиновник подчеркнул, что не компетентен в этом вопросе.

Умеров отмечает, что разговор президента Украины с американской делегацией продолжается второй день и уже на техническом уровне между командами.

Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции,

– пишет глава СНБО.

Что известно об отношении Украины к предложениям мирного плана от США?