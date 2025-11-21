Некоторые моменты, которые СМИ ошибочно приняли за правду, объяснил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает 24 Канал.
Смотрите также Трамп установил Зеленскому дедлайн для подписания мирного соглашения с Россией, – FT
Что сказал Умеров о мирном плане Трампа и консультациях по нему?
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны сразу же опроверг информацию о том, что высказывал оценку мирного плана от США. Он заявил, что только занимался организацией встречи сторон и не мог ни согласовать, ни возразить те или иные пункты. Чиновник подчеркнул, что не компетентен в этом вопросе.
Умеров отмечает, что разговор президента Украины с американской делегацией продолжается второй день и уже на техническом уровне между командами.
Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции,
– пишет глава СНБО.
Что известно об отношении Украины к предложениям мирного плана от США?
Ранее сообщалось, что Рустем Умеров якобы поддержал мирный план Трампа. СМИ также писали, что Украина инициировала замену пункта об аудите иностранной помощи. Однако ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Украина и в дальнейшем будет выбирать путь к миру, учитывая потребность в суверенитете, безопасности людей и справедливом мире.
Президент Владимир Зеленский также не делает быстрых выводов о плане установления мира, ведь еще нет никаких согласований. Президент также планирует обсудить пункты с Дональдом Трампом.
Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал мнение, что план Трампа план имеет целью расшатать ситуацию в Украине на фоне политического кризиса и коррупционных скандалов. По его словам, сейчас выбрали наиболее удачное время, чтобы его презентовать.