Деякі моменти, які ЗМІ помилково сприйняли за правду, пояснив секретар РНБО Рустем Умєров, передає 24 Канал.

Що сказав Умєров про мирний план Трампа і консультації щодо нього?

Секретар Ради національної безпеки та оборони одразу ж спростував інформацію про те, що висловлював оцінку мирного плану від США. Він заявив, що лише займався організацією зустрічі сторін і не міг ні погодити, ні заперечити ті чи інші пункти. Посадовець наголосив, що не компетентний в цьому питанні.

Умєров зазначає, що розмова президента України з американською делегацією продовжується другий день і вже на технічному рівні між командами.

Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції,

– пише очільник РНБО.

Що відомо про ставлення України до пропозицій мирного плану від США?