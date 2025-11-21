Робота триває вже на технічному рівні, – Умєров про переговори щодо мирного плану Трампа
- У Києві триває обговорення мирного плану щодо війни в Україні з американськими представниками, але жодних рішень ще немає.
- Секретар РНБО Рустем Умєров спростував інформацію про те, що висловлював оцінку мирного плану від США, зазначивши, що займається лише організацією зустрічей.
У Києві триває обговорення мирного плану щодо війни в Україні з американськими представниками. Українська сторона ще не дає остаточних коментарів з приводу консультацій, адже вони досі тривають, а жодних рішень ще немає.
Деякі моменти, які ЗМІ помилково сприйняли за правду, пояснив секретар РНБО Рустем Умєров, передає 24 Канал.
Що сказав Умєров про мирний план Трампа і консультації щодо нього?
Секретар Ради національної безпеки та оборони одразу ж спростував інформацію про те, що висловлював оцінку мирного плану від США. Він заявив, що лише займався організацією зустрічі сторін і не міг ні погодити, ні заперечити ті чи інші пункти. Посадовець наголосив, що не компетентний в цьому питанні.
Умєров зазначає, що розмова президента України з американською делегацією продовжується другий день і вже на технічному рівні між командами.
Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції,
– пише очільник РНБО.
Що відомо про ставлення України до пропозицій мирного плану від США?
Раніше повідомлялося, що Рустем Умєров начебто підтримав мирний план Трампа. ЗМІ також писали, що Україна ініціювала заміну пункту про аудит іноземної допомоги. Однак жодне з цих тверджень не відповідає дійсності. Україна й надалі обиратиме шлях до миру, враховуючи потребу в суверенітеті, безпеці людей і справедливому мирі.
Президент Володимир Зеленський також не робить швидких висновків про план встановлення миру, адже ще немає жодних погоджень. Президент також планує обговорити пункти з Дональдом Трампом.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу висловив думку, що план Трампа план має на меті розхитати ситуацію в Україні на тлі політичної кризи та корупційних скандалів. За його словами, зараз обрали найбільш вдалий час, щоб його презентувати.