Новини України Робота триває вже на технічному рівні, – Умєров про переговори щодо мирного плану Трампа
21 листопада, 10:13
Робота триває вже на технічному рівні, – Умєров про переговори щодо мирного плану Трампа

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Києві триває обговорення мирного плану щодо війни в Україні з американськими представниками, але жодних рішень ще немає.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров спростував інформацію про те, що висловлював оцінку мирного плану від США, зазначивши, що займається лише організацією зустрічей.

У Києві триває обговорення мирного плану щодо війни в Україні з американськими представниками. Українська сторона ще не дає остаточних коментарів з приводу консультацій, адже вони досі тривають, а жодних рішень ще немає.

Деякі моменти, які ЗМІ помилково сприйняли за правду, пояснив секретар РНБО Рустем Умєров, передає 24 Канал.

Що сказав Умєров про мирний план Трампа і консультації щодо нього?

Секретар Ради національної безпеки та оборони одразу ж спростував інформацію про те, що висловлював оцінку мирного плану від США. Він заявив, що лише займався організацією зустрічі сторін і не міг ні погодити, ні заперечити ті чи інші пункти. Посадовець наголосив, що не компетентний в цьому питанні.

Умєров зазначає, що розмова президента України з американською делегацією продовжується другий день і вже на технічному рівні між командами. 

Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції, 
– пише очільник РНБО.

Що відомо про ставлення України до пропозицій мирного плану від США?

  • Раніше повідомлялося, що Рустем Умєров начебто підтримав мирний план Трампа. ЗМІ також писали, що Україна ініціювала заміну пункту про аудит іноземної допомоги. Однак жодне з цих тверджень не відповідає дійсності. Україна й надалі обиратиме шлях до миру, враховуючи потребу в суверенітеті, безпеці людей і справедливому мирі.

  • Президент Володимир Зеленський також не робить швидких висновків про план встановлення миру, адже ще немає жодних погоджень. Президент також планує обговорити пункти з Дональдом Трампом.

  • Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу висловив думку, що план Трампа план має на меті розхитати ситуацію в Україні на тлі політичної кризи та корупційних скандалів. За його словами, зараз обрали найбільш вдалий час, щоб його презентувати.