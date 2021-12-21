В "Голосе Америки" отметили, что с накоплением российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму Гонгадзе будет информировать мировую аудиторию об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе.
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Гонгадзе переедет в Киев
Гонгадзе отметила, что "Голос Америки" играет важную роль источника новостей, которому доверяют украинцы, и добавила: "С нетерпением ожидаю возможности донести информацию об Украине, которая является ключевым полем битвы за демократию, а также более широкого региона, до мировой аудитории".
По информации вещателя, Мирослава Гонгадзе переедет в Киев в 2022 году.
Киев сегодня линия фронта в борьбе за демократию и я горжусь, что имею такую невероятную возможность быть на линии фронта с дезинформацией,
– написала Гонгадзе на своей странице в фейсбуке.
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Мирослава Гонгадзе в США: коротко
- Мирослава Гонгадзе – украинская телеведущая и журналистка; вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе.
- Она получила политическое убежище в США после убийства мужа. С 2001 года Мирослава Гонгадзе вместе с детьми поселилась в пригороде Вашингтона.
- В "Голосе Америки" в Соединенных Штатах Гонгадзе работает с 2004 года. Недавно она завершила годовую программу для журналистов в Гарварде, в ходе которой уделяла внимание исследованию стратегий освещения российской информационной войны.