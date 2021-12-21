У "Голосі Америки" зазначили, що з нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Криму, Гонгадзе інформуватиме світову авдиторію про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії й Китаю в регіоні.

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Гонгадзе переїде до Києва

Гонгадзе зазначила, що "Голос Америки" відіграє важливу роль джерела новин, якому довіряють українці, і додала: "З нетерпінням очікую на можливість донести інформацію про Україну, яка є ключовим полем битви за демократію, а також більш широкого регіону, до світової аудиторії".

За інформацією мовника, Мирослава Гонгадзе переїде до Києва у 2022 році.

Київ сьогодні лінія фронту у боротьбі за демократію і я пишаюсь, що маю таку неймовірну нагоду бути на лінії фронту з дезінформацією,

– написала Гонгадзе на своїй сторінці у фейсбуці.

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Мирослава Гонгадзе у США: коротко