Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время общения с украинскими и британскими журналистами.

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Миротворческая миссия в Украине возможна

По словам Владимира Зеленского, Украина общается с партнерами по привлечению иностранного контингента к охране украинских городов и сел. В частности, такую возможность уже обсудили с Францией, которая инициировала контингент и Великобританией.

У нас все это готово, мы обсуждаем это. Это важно, что у нас есть серьезные шаги вперед в этом направлении. И я считаю, что в ближайшие недели у нас все это будет на бумаге. И вопрос будет, кто из стран готов, кто не готов, в каком составе, количестве и тому подобное. И так, как Франция и Великобритания. Они не делают это без нас. Есть предложения, они общаются с нами об этом,

– сказал президент.

Также по состоянию на сегодня Украина говорила с представителями восьми стран Nordic, Baltic. Государства выразили готовность работать в этом направлении. Как сообщил Зеленский, к будущему обеспечению безопасности Украины готова присоединиться и Турция.

Все эти различные форматы мы хотим сейчас объединить в один. И тогда, когда это будет готово, мы готовы будем поделиться с обществами. Потому что гарантии безопасности нужны Украине, нужны людям, все это для них,

– отметил Владимир Зеленский.

Кроме Франции и Великобритании отправить войска в Украину для обеспечения мирного соглашения готова Ирландия. Вместе с украинской стороной премьер-министр страны Мишель Мартин обсудил мирное урегулирование, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

В Румынии заявили, что не готовы отправить свой военный контингент в Украину, но предлагают использовать свою территорию, как центр для транзита войск.

Президент США Дональд Трамп не хочет обсуждать размещение миротворческого контингента в Украине, пока не будет подписано соглашение о редкоземельных металлах.