Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что различные мировые организации сейчас сильно забюрократизированы. Они существуют в условиях отсутствия боевых действий. Поэтому не всегда могут принимать быстрые и нужные решения. Так и затягивается вопрос с миротворцами в Украине.

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Какой может быть миротворческая миссия

Как отметил Тимочко, у него были надежды, что встреча "Рамштайн" станет "новым дыханием" для НАТО. Но на фоне нынешних действий Соединенных Штатов было бы лучше организовать новый качественный союз, в котором взаимодействие было бы связано на поддержке Украины. В рамках такой организации можно было бы вводить миротворцев.

Вот эта "Коалиция желающих". Важно, чтобы она не превратилась в простой политический союз для предвыборной кампании некоторых европейских лидеров. Если все это действительно станет коалицией стран, которые заинтересованы в новом мировом формате безопасности, то это хорошо,

– отметил Тимочко.

В любом случае сейчас о миротворцах достаточно рано говорить. Нет ни одного конкретного договора на уровне "парламент Украины – парламент страны НАТО" или же на уровне глав государств.

Если бы существовал четкий союз с конкретными полномочиями, где были бы общие войска, то все было бы значительно легче организовать. До этого еще далеко. Но первые шаги уже сделаны. По крайней мере удалось организовать саммит "Коалиции желающих".

Если это будут союзные войска вместе с Украиной. Они будут равномерно рассредоточены. При этом речь идет не только об Украине, но и о союзных странах. Нужна эшелонированная система прикрытия и защиты. Непрерывные ротации. Это все должно базироваться на международных договорах, чтобы определить статус военных,

– отметил Тимочко.

Добавим, по данным СМИ, Европа все больше склоняется к тому, чтобы отказаться от идеи отправки миротворцев в Украину. Там рассматривают другие варианты гарантий безопасности. При этом издание The Associated Press о плане Франции по размещению миротворцев в Украине.