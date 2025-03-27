Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що різні світові організації зараз сильно забюрократизовані. Вони існують в умовах відсутності бойових дій. Тому не завжди можуть ухвалювати швидкі та потрібні рішення. Так і затягується питання з миротворцями в Україні.

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Якою може бути миротворча місія

Як наголосив Тимочко, у нього були сподівання, що зустріч "Рамштайн" стане "новим диханням" для НАТО. Але на тлі теперішніх дій Сполучених Штатів було б краще організувати новий якісний союз, у якому взаємодія була б пов'язана на підтримці України. В межах такої організації можна було б вводити миротворців.

Ось ця "Коаліція охочих". Важливо, щоб вона не перетворилася в простий політичний союз для передвиборчої кампанії деяких європейських лідерів. Якщо все це дійсно стане коаліцією країн, які зацікавлені в новому світовому форматі безпеки, то це добре,

– зазначив Тимочко.

У будь-якому випадку зараз про миротворців досить рано говорити. Немає жодного конкретного договору на рівні "парламент України – парламент країни НАТО" або ж на рівні глав держав.

Якби існував чіткий союз з конкретними повноваженнями, де були б спільні війська, то все було б значно легше організувати. До цього ще далеко. Але перші кроки вже зроблені. Принаймні вдалося організувати саміт "Коаліції охочих".

Якщо це будуть союзні війська разом з Україною. Вони будуть рівномірно розосереджені. При цьому йдеться не лише про Україну, але й про союзні країни. Потрібна ешелонована система прикриття та захисту. Безперервні ротації. Це все має базуватися на міжнародних договорах, аби визначити статус військових,

– зазначив Тимочко.

Додамо, за даними ЗМІ, Європа все більше схиляється до того, аби відмовитися від ідеї відправки миротворців до України. Там розглядають інші варіанти гарантій безпеки. При цьому видання The Associated Press про план Франції щодо розміщення миротворців в Україні.