Об этом в интервью российскому изданию "Известия" сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также Медведев разразился угрозами в адрес Стармера и Макрона, назвав их "идиотами"

Какой взгляд на мирное соглашение имеет Россия

По словам Грушко, "мирный договор может предусматривать наличие в Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, что будет следить за выполнением отдельных аспектов соглашения, или гарантийных механизмов"

Если говорить о мирном решении конфликта в Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности,

– сказал Грушко.

Частью гарантий должен стать нейтральный статус Украины. Страны НАТО должны отказаться принимать ее в Альянс.

Ранее Лавров заявлял, что привлечение европейских миротворцев Москва будет расценивать как участие НАТО в конфликте, хотя пропагандисты уже 3 года твердят о том, что Россия воюет именно с Западом.