14:16
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Миротворцы на Донбассе: Лавров признал, что проект России ведет в тупик

123 Читати новину українською
Российский проект введения миротворцев на Донбасс является недееспособным
Российский проект введения миротворцев на Донбасс является недееспособным / Фото из открытых источников

Глава МИД России Сергей Лавров признал, что российский проект резолюции по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс является недееспособным и ведет в тупик.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС Украина.

Читайте также: Введение миротворцев ООН на Донбасс: у Путина напомнили условия

Когда я последний раз общался с Лавровым, он сам признал, что с их проекта начать невозможно. Его никто не способен реально обсуждать, он ведет в никуда, в тупик,
– рассказал дипломат.

По словам главы МИД, Украина имеет свой проект резолюции, однако пока не вносит его.

"Мы договорились с США и европейскими партнерами, мы его не вносим, поскольку Россия начнет манипулировать в Совбезе и пытаться сделать какой-то компромисс. Все вопросы можно согласовать, но нужно, чтобы Россия приняла политическое решение – уйти с Донбасса", – пояснил Климкин.

Климкин также подчеркнул, что Российская Федерация должна забрать свой проект резолюции Совета безопасности ООН относительно миротворцев на Донбассе.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся по обязательному согласию сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Павел Климкин Сергей Лавров Миротворческий контингент Война на Донбассе Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сегодня, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 239
Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
сегодня, 12:53 Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
8068
Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
сегодня, 13:37 Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
354
Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
сегодня, 13:57 Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
109
Скрипаль и мировая
сегодня, 12:34 Скрипаль и мировая "музыка": реакция Запада на отравление шпиона
Наталія Лебідь 359
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук