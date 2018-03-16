Миротворцы на Донбассе: Лавров признал, что проект России ведет в тупик

Глава МИД России Сергей Лавров признал, что российский проект резолюции по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс является недееспособным и ведет в тупик.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС Украина.

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Когда я последний раз общался с Лавровым, он сам признал, что с их проекта начать невозможно. Его никто не способен реально обсуждать, он ведет в никуда, в тупик,

– рассказал дипломат.

По словам главы МИД, Украина имеет свой проект резолюции, однако пока не вносит его.

"Мы договорились с США и европейскими партнерами, мы его не вносим, поскольку Россия начнет манипулировать в Совбезе и пытаться сделать какой-то компромисс. Все вопросы можно согласовать, но нужно, чтобы Россия приняла политическое решение – уйти с Донбасса", – пояснил Климкин.

Климкин также подчеркнул, что Российская Федерация должна забрать свой проект резолюции Совета безопасности ООН относительно миротворцев на Донбассе.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся по обязательному согласию сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".