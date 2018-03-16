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Миротворці на Донбасі: Лавров визнав, що проект Росії веде в глухий кут

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Російський проект введення миротворців на Донбас є недієздатним
Російський проект введення миротворців на Донбас є недієздатним / Фото з відкритих джерел

Глава МЗС Росії Сергій Лавров визнав, що російський проект резолюції по введенню миротворчої місії ООН на Донбас є недієздатним і веде в глухий кут.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю ВВС Україна.

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Коли я останній раз спілкувався із Лавровим, він сам визнав, що з їхнього проекту почати неможливо. Його ніхто не здатний реально обговорювати, він веде в нікуди, у глухий кут,
– розповів дипломат.

За словами глави МЗС, Україна має свій проект резолюції, проте поки не вносить його.

"Ми домовилися зі США і європейськими партнерами, ми його не вносимо, оскільки Росія почне маніпулювати в Радбезі і намагатися зробити якийсь компроміс. Усі питання можна погодити, але потрібно, щоб Росія прийняла політичне рішення – піти з Донбасу", – пояснив Клімкін.

Клімкін також наголосив, що Російська Федерація має забрати свій проект резолюції з Ради безпеки ООН щодо миротворців на Донбасі.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Миротворчий контингент Сергій Лавров Павло Клімкін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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