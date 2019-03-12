Мировой финансовый кризис: как украинцам уберечься от его последствий

По данным Национального банка, украинцы стали больше брать в долг у банков, да еще и под высокие проценты, отметила она. Чаще всего – под потребительские кредиты на технику, телефоны, меньше – на ипотеку.

Об этом в своем видеоблоге "По большому счету" рассказала нардеп Татьяна Острикова.

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Поскольку кризис действительно может произойти, то стоит начать ответственно относиться к расходам, пояснила она. И спросила, действительно ли украинцы готовы переплачивать 50 или 70% стоимости товара за рассрочку, если в другом банке кредит дешевле.

Острикова вспомнила, что после кризиса 2008 года эксперты наперебой давали советы, как уберечься от тяжелых последствий. Среди основных советов: не брать кредиты в валюте, не покупать валюту после прыжка, когда курс уже вырос, но покупать на минимуме.

Не продавать недвижимость сразу после кризиса, когда цена низкая. Но если подготовились и сэкономили деньги, то кризис – хорошее время для покупки. Ну и конечно – накапливать капитал, чтобы пережить кризис, а может даже и приобрести что-то по выгодной цене,

– отметила она.

И добавила, что о финансовых угрозах должно думать государство. Глава МВФ Кристин Лагард еще в 2018 году призвала министров финансов быть осторожными и подготовиться к возможному наступлению кризиса. Советовала продумать политику и реформы, которые будут стимулировать рост.



Петр Порошенко и Кристин Лагард

По словам нардепа, никаких точек роста или стимулирования в бюджете не предусмотрено. Даже налог на выведенный капитал, о котором говорят три года, не смогли ввести.

"В год двойных выборов – не до мировых кризисов. У нас внутри страны такая турбулентность, что внешние угрозы отходят на второй план. Для руководителей страны главное сохранить власть. Поэтому, как и всегда, нам придется самим решать собственные проблемы", – подытожила Острикова.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Татьяны Остриковой "По большому счету" за 11 марта 2019 года