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      Світова фінансова криза: як українцям вберегтися від її наслідків

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      У МВФ та Світовому банку розповіли, що світ чекає на ще одну фінансову кризу
      У МВФ та Світовому банку розповіли, що світ чекає на ще одну фінансову кризу / economictimes.indiatimes.com

      За даними Національного банку, українці стали більше брати в борг у банків, та ще й під високі відсотки, зазначила вона. Найчастіше – під споживчі кредити на техніку, телефони, менше – на іпотеку.

      Про це у своєму відеоблозі "За великим рахунком" розповіла нардеп Тетяна Острікова.

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      Оскільки криза справді може відбутись, то варто почати відповідально ставитись до витрат, пояснила вона. Й запитала, чи справді українці готові переплачувати 50 чи 70% вартості товару за розстрочку, якщо в іншому банку кредит дешевший.

      Острікова пригадала, що після кризи 2008 року експерти наввипередки давали поради, як вберегтись від тяжких наслідків. Серед основних порад: не брати кредити у валюті, не купувати валюту після стрибка, коли курс вже виріс, але купувати на мінімумі.

      Не продавати нерухомість зразу після кризи, коли ціна низька. Але якщо підготувались та заощадили гроші, то криза – хороший час для покупки. Ну і звісно – накопичувати капітал, щоб пережити кризу, а може навіть і придбати щось за вигідною ціною,
      – зазначила вона.

      Й додала, що про фінансові загрози мала б думати держава. Очільниця МВФ Крістін Лагард ще у 2018 році закликала міністрів фінансів бути обережними і підготуватися до можливого настання кризи. Радила продумати політику і реформи, які будуть стимулювати зростання.

      Петро Порошенко та Крістін Лагард
      Петро Порошенко та Крістін Лагард

      За словами нардепки, ніяких точок зростання чи стимулювання в бюджеті не передбачено. Навіть податок на виведений капітал, про який говорять три роки, не спромоглись запровадити.

      "В рік подвійних виборів – не до світових криз. У нас всередині країни така турбулентність, що зовнішні загрози відходять на другий план. Для очільників країни головне зберегти владу. То ж як і завжди нам доведеться самим розв'язувати власні проблеми", – підсумувала Острікова.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Тетяни Острікової "За великим рахунком" за 11 березня 2019 року

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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