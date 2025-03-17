Так, 17 марта на сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция от бывшего мэра Мишеля Терещенко. Отменить законопроект требует и ряд общественных организаций. В частности, такие, как WWF, "Игла", "Украинская природоохранная группа", "Экология право человек", передает 24 Канал.

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Что не так с принятым Радой законопроектом о "добросовестных приобретателях"

В петиции Терещенко объясняет, что, на самом деле законопроект направлен на "защиту недобросовестных приобретателей, тех, кто незаконно, через подставных лиц, получил в частную собственность... леса, водоемы и прибрежные полосы, памятники археологии, земли обороны, которые одновременно могут быть лесами, земли природно-заповедного фонда".

По словам чиновника, такие земли сегодня возвращаются государству и общинам в судебном порядке. Однако, если вступит в силу закон №12089, будет ограничен срок для возвращения в судебном порядке.

Также проект предусматривает выплату из бюджета рыночной стоимости таких участков незаконным владельцам.

"Иски о возврате будет возможно предъявить только при предварительном внесении на депозит суда бюджетных средств. По данным Единой базы данных отчетов об оценке Фонда госимущества, только в 2024 году стоимость участков, по которым были поданы иски, составляет 407 миллиардов 285 миллионов гривен", – отметил Терещенко.

Напомним, что весной 2024 года народный депутат Игорь Фрис от "Слуги народа" вместе с несколькими десятками нардепов зарегистрировал законопроект 12089, который предусматривал обнуление претензий к дерибанщикам лесов и побережий, если истек 10-летний срок.

На данный момент проект ожидает подписи спикера парламента Руслана Стефанчука.