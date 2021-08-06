Варнакова записывала все, происходящее на видео. Соответствующие кадры она впоследствии опубликовала в своем инстаграме.

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Отметим, что в 2008 году Варнакова получили титул "Мисс Молдова" и представила страну на конкурсе "Мисс мира". Тогда она еще была несовершеннолетней и училась в 11 классе.

Конфликт из-за русский язык: что случилось

Все началось с того, что модель стала в очередь к банкомату. Женщина, которая в то время собственно снимала деньги, возмутилась – мол, Варнакова слишком близко и хочет узнать PIN-код ее банковской карты. Далее в сторону мисс Молдовы посыпались обвинения и оскорбления, на которые она ответила на русском языке.

Это еще больше разозлило женщину. Она набросилась на модель и начала бить ее своей сумкой. При этом, выкрикивала, что и "стерва" и "вонючая россиянка". Варнакова планировала вызвать на место полицию. Впрочем, приехали ли правоохранители – неизвестно.

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Как отреагировали в сети

В своем инстаграме Варнакова поблагодарила подписчиков за поддержку и репосты. "Неважно, какой вы нации или религии, какой у вас цвет кожи. Мы все люди, берегите себя и близких", – написала она. В комментариях к посту люди в основном осуждают поступок женщины на видео. При этом, пишут они также на русском языке.