Варнакова записувала все, що відбувається, на відео. Відповідні кадри вона згодом опублікувала у своєму інстаграмі.

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Зазначимо, що у 2008 році Варнакова отримали титул "Міс Молдова" та представила країну на конкурсі "Міс світу". Тоді вона ще була неповнолітньою й навчалася в 11 класі.

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Все почалося з того, що модель стала у чергу до банкомата. Жінка, яка у той час саме знімала гроші, обурилася – мовляв, Варнакова надто близько і хоче дізнатися PIN-код її банківської карти. Далі на міс Молдови посипалися звинувачення та образи, на які та відповіла російською мовою.

Це ще більше розлютило жінку. Вона накинулася на модель й почала бити її своєю сумкою. При цьому, викрикувала, що та "стерва" та "смердюча росіянка". Варнакова планувала викликати на місце поліцію. Втім, чи приїжджали таки правоохоронці – невідомо.

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Як відреагували у мережі

У своєму інстаграмі Варнакова подякувала підписникам за підтримку та репости. "Байдуже, якої ви нації чи релігії, який у вас колір шкіри. Ми всі люди, бережіть себе та близьких", – написала вона. У коментарях до допису люди здебільшого засуджують вчинок жінки на відео. При цьому, пишуть вони також російською мовою.