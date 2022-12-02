Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в польском городе Бжег, который он посетил лично.
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Он с радостью объявил, что миссия достигла полной оперативной готовности. Она уже работает и позволит научить в общей сложности 15 тысяч украинских военных. Она обойдется бюджету ЕС в 100 миллионов евро. Сейчас учения в разных лагерях проходят уже 1100 украинских военных.
20 стран ЕС принимают участие в миссии. Это самая большая военная миссия, которую ЕС когда-то создавал для кого-то из партнеров,
– сказал Боррель.
Он также сообщил, что ЕС предоставит дополнительно 16 миллионов евро, которые потратят на оборудование для учебы. Кроме того, не входящая в ЕС Норвегия предоставит 50 миллионов евро для поддержки миссии.
Что известно о тренировочной миссии для украинских военных
- 14 ноября Европейский Союз официально приступил к тренировочной миссии военных Вооруженных Сил Украины.
- Петр Тритек должен возглавить оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет об обучении личного состава, организации логистики, медицинских учреждений. Кроме того, будет подготовка наших военных на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.
- Бюджет миссии – 106 миллионов евро в 2 года. Сначала будут учить 15 тысяч военных.
- Оперативное командование будет базироваться в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве, еще одно – в Германии. Кроме этого, будет командование в Брюсселе, которое, вероятнее всего, будет выполнять административные задачи.