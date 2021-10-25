Гроси говорит, что не может возобновить прямое общение с правительством, которое было до смены власти в июне.

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Директор МАГАТЭ подчеркнул, что до сих пор не разговаривал с новым министром иностранных дел. Однако Гроси надеется, что все-таки встретится с ним вскоре.

Миссия уже не*полноценна

Гросси заявил, что Иран дал МАГАТЭ доступ к большинству камер на своих объектах. Однако закрытым остался объект в пригороде Тегерана, производящий детали для центрифуг. Важно, что именно там была авария в июне 2021.

В Иране говорят, что не дали доступа к объекту, потому что продолжается расследование нападения. Однако директор подчеркнул, что программа мониторинга и верификации МАГАТЭ в Иране "уже неполноценна".

Что этому предшествовало