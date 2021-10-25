Гросі каже, що не може відновити пряме спілкування з урядом, яке було до зміни влади у червні.

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Директор МАГАТЕ наголосив, що досі не розмовляв з новим міністром закордонних справ. Однак Гросі сподівається, що таки зустрінеться із ним невдовзі.

Місія вже неповноцінна

Гроссі заявив, що Іран дав МАГАТЕ доступ до більшості камер на своїх об'єктах. Проте закритим залишився об'єкт в передмісті Тегерана, що виробляє деталі для центрифуг. Важливо, що саме там була аварія у червні 2021.

В Ірані кажуть, що не дали доступу до об'єкта, бо триває розслідування нападу. Однак директор наголосив, що програма моніторингу та верифікації МАГАТЕ в Ірані "вже неповноцінна".

Що цьому передувало