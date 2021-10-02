45-й президент США Дональд Трамп вышел из сделки с Ираном в 2018 году и наложил на страну экономические санкции. Это развязало руки Тегерану для обогащения "урана", который может привести к полноценной ядерной программе.

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Джо Байден, как только вступил на пост президента США, тут же возобновил переговоры по сдерживанию ядерных амбиций Ирана. С тех пор провели 6 раундов переговоров, но они снова загрузли, как только в Иране сменилась власть.

Режим Ирана против Запада

Новый режим стал более жестким в отношении Запада. Ранее от него можно было услышать, что им не нужна никакая сделка. В последние недели прошли десятки международных встреч на которых Тегеран заявляет, что готов вернуться к переговорам. Правда действия Ирана говорят об обратном.

Например, Иран заявляет, что будет сотрудничать с агентством ООН по надзору за ядерной безопасностью. Мол, пусть эксперты приедут в страну и убедятся, что никакую ядерную бомбу они не делают. Но на деле, власти Тегерана попросту не пускают инспекторов на ключевые объекты.

Иран может разрабатывать ядерное оружие

Инспекторы ООН хотели попасть на территорию комплекса Карадж вблизи Тегерана. Именно там собираются центрифуги для обогащения урана. Но власти Ирана просто никого не пустили на объект и игнорируют все письма главы МАГАТЭ.

Всё больше экспертов приходят к выводу, что Иран просто разрабатывает ядерное оружие, чтобы иметь политическое влияние в регионе.

К слову, министр обороны Израиля, еще в начале августа заявлял, что Ирану осталось совсем мало времени, чтобы получить все необходимые компоненты для создания ядерной бомбы.

Показательное игнорирование от Тегерана

Становится понятно, почему во время Генассамблеи ООН в Нью Йорке почти 50 двусторонних встреч между министром иностранных дел Ирана и мировыми лидерами, так и не дали никаких результатов.

Кроме того, Иран показательно проигнорировал последнее заседание так называемой Совместной комиссии при ООН по вопросам ядерной безопасности. Там собрались все участники ядерной сделки 2015 года:

Великобритания;

Китай;

Франция;

Германия;

Россия.

На этой встрече и планировали прийти к какому-то решению – как выйти из тупика. Иран уже озвучил на каких условиях он готов вернутся к ядерной сделке. Говориться о полной отмене санкций США.

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США не поддерживают действия страны

В то же время Тегеран признает, что вышел далеко за рамки ядерного соглашения. Потому убеждает, что ситуация обратима и они готовы вернуться к работе исключительно с мирным атомом.

Правда в США с этим не согласны. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен вновь предупредил, что время для возврата Ирана к ядерной сделке истекает. Он заявил, что Тегеран должен действовать. И тут же добавил, что еще немного и простого возвращения к условиям СВДП будет недостаточно.



Энтони Блинкен​ / Фото Getty Images

Хотя в ЕС почему-то настроены более оптимистично и заявляют, что вообще-то прогресс есть и совсем скоро переговоры по ядерной сделке возобновятся. Они призывают Китай надавить на Иран с помощью своих каналов связи.

Похоже, что Пекин занял позицию Тегерана. Ведь сначала США снимает санкции, а уже потом Иран отказывается от ядерного потенциала.

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Иран чуствует слабость США

В такой ситуации, многие эксперты полагают, что Иран вдруг почувствовал слабость США на фоне напряженной ситуации вокруг Франции и хаотичного вывода войск из Афганистана. Потому, мол, иранцы набрались смелости бросить вызов американцам.

Есть у Ирана и более заклятый враг – это Израиль. Потому Иран с оскалом смотрит на всех кто так или иначе связан с израильтянами. Например, накануне Иран начал масштабные военные учения вблизи границы с Азербайджаном.

В Тегеране заявляют, что вынуждены продемонстрировать Баку силу. Ведь те имеют связи с Израилем, который по их мнению, поставлял большое количество оружия и оборудования. Оно и помогло Азербайджану победить в Карабахской войне в 2020 году.

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Иран вернеться к сделке

Израиль действительно угрожал Ирану войной, если тот обзаведется ядерным оружием. Потому иранскому правительству, похоже, уже везде мерещатся израильтяне.

Кстати. Часть экспертов заявляет, что Иран будет вынужден вернуться к сделке. Ведь экономика страны переживает не самые лучшие времена, а потому ни война с Израилем, ни санкции США Ирану не нужны.

Снятие санкций, восстановление экспорта нефти и восстановление доступа к замороженным активам по всему миру может принести Ирану около 100 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.

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