Несмотря на это, наблюдатели ОБСЕ таки отчитались о нарушениях пророссийских боевиков.

Важно В годовщину установления режима тишины: боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции

Так, в течение 27 июля они зафиксировали 10 нарушений со стороны врага в Донецкой области. Зато в Луганской области за прошедшие сутки было спокойно.

Общее количество нарушений

С начала отчетного периода СММ ОБСЕ зафиксировали:

394 нарушения, в том числе 119 взрывов в Донецкой области;

138 нарушений – в Луганской.

Что именно делали пророссийские боевики

Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе несколько взрывов, на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.

Также враг ограничивал свободу передвижения СММ на 4 блок-постах на юге Донецкой области. Кроме того, БПЛА миссии вновь подвергались воздействию помех сигнала GPS.

Обратите внимание! В течение 27 июля враг на Донбассе 4 раза нарушил режим прекращения огня. Из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты били по Золотому-4, Водяном, Катериновке и Каменке.