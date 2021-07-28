Несмотря на это, наблюдатели ОБСЕ таки отчитались о нарушениях пророссийских боевиков.

Важно В годовщину установления режима тишины: боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции

Так, в течение 27 июля они зафиксировали 10 нарушений со стороны врага в Донецкой области. Зато в Луганской области за прошедшие сутки было спокойно.

Общее количество нарушений

С начала отчетного периода СММ ОБСЕ зафиксировали:

  • 394 нарушения, в том числе 119 взрывов в Донецкой области;
  • 138 нарушений – в Луганской.

Что именно делали пророссийские боевики

  • Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе несколько взрывов, на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.
  • Также враг ограничивал свободу передвижения СММ на 4 блок-постах на юге Донецкой области. Кроме того, БПЛА миссии вновь подвергались воздействию помех сигнала GPS.