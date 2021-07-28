Попри це, спостерігачі ОБСЄ таки прозвітували про порушення проросійських бойовиків.

Важливо У річницю встановлення режиму тиші: бойовики на Донбасі обстрілюють українські позиції

Так, протягом 27 липня вони зафіксували 10 порушень з боку ворога у Донецькій області. Натомість на Луганщині минулої доби було спокійно.

Загальна кількість порушень

Від початку звітного періоду СММ ОБСЄ зафіксували:

394 порушення, зокрема 119 вибухів у Донецькій області;

138 порушень – у Луганській.

Що саме робили проросійські бойовики

Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, зокрема кілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петровського і поблизу нього.

Також ворог обмежував свободу пересування СММ на 4 блок-постах на півдні Донецької області. Крім того, БПЛА місії знову піддавалися впливу перешкод сигналу GPS.

Зверніть увагу! Протягом 27 липня ворог на Донбасі 4 рази порушив режим припинення вогню. З мінометів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї окупанти гатили по Золотому-4, Водяному, Катеринівці та Кам'янці.