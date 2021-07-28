Попри це, спостерігачі ОБСЄ таки прозвітували про порушення проросійських бойовиків.
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Так, протягом 27 липня вони зафіксували 10 порушень з боку ворога у Донецькій області. Натомість на Луганщині минулої доби було спокійно.
Загальна кількість порушень
Від початку звітного періоду СММ ОБСЄ зафіксували:
- 394 порушення, зокрема 119 вибухів у Донецькій області;
- 138 порушень – у Луганській.
Що саме робили проросійські бойовики
- Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, зокрема кілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петровського і поблизу нього.
- Також ворог обмежував свободу пересування СММ на 4 блок-постах на півдні Донецької області. Крім того, БПЛА місії знову піддавалися впливу перешкод сигналу GPS.