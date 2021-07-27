Бойовики продовжують всіляко ігнорувати досягнуті домовленості. Від початку доби, 27 липня, у штабі Операції об'єднаних сил зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню.
Радимо прочитати Провокації попри перемир'я: як минув рік режиму тиші на Донбасі
Окупанти ігнорують режим припинення вогню на Донбасі
Окупанти відкрили вогонь з мінометів 120 калібру поблизу Золотого-4 та Водяного. Ворог також здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Катеринівка.
На щастя, бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. Українські захисники здійснювали потужні обстріли у відповідь на постріли російсько-окупаційних військ. "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – мовиться у повідомленні ООС.
Також протягом 27 липня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 10 гектарів території. І передали на знищення 132 вибухонебезпечні предмети.
Попри провокації окупантів, українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Ситуація на фронті: головне
- Рік тому, 27 липня 2020 року, члени Тристоронньої контактної групи домовилися про запровадження режиму тиші на Сході України. Втім російські найманці щодня порушують так зване "перемир'я".
- Унаслідок обстрілів окупантів загинули 45 українських військовослужбовців. Загалом за весь час війни на Донбасі, з квітня 2014 року, з життя пішли 2 705 наших захисників.
- 26 липня збройні формування Росії обстріляли позиції українських військових. Четверо наших військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травм.
- Крім цього, в ОБСЄ заявили, що бойовики розміщують важку військову техніку у житлових районах тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.