Бойовики продовжують всіляко ігнорувати досягнуті домовленості. Від початку доби, 27 липня, у штабі Операції об'єднаних сил зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню.

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Окупанти ігнорують режим припинення вогню на Донбасі

Окупанти відкрили вогонь з мінометів 120 калібру поблизу Золотого-4 та Водяного. Ворог також здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Катеринівка.

На щастя, бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. Українські захисники здійснювали потужні обстріли у відповідь на постріли російсько-окупаційних військ. "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – мовиться у повідомленні ООС.

Також протягом 27 липня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 10 гектарів території. І передали на знищення 132 вибухонебезпечні предмети.

Попри провокації окупантів, українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Зверніть увагу! За даними розвідки, російські війська на Донбасі готують нові вогневі позиції і укріплюють вже наявні. Крім цього, вони встановлюють нові мінні поля і вже пригнали важку техніку на передову.

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