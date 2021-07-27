Російські найманці на передовій не припиняють обстрілювати позиції наших захисників. Бойових втрат хоч і вдвічі менше в порівнянні з аналогічними періодами 2019 та 2020 року, але все одно до миру на Донбасі ще далеко.

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"Перемир'я і режим тиші – це коли не відкривають вогонь. Можна це назвати спробою режиму тиші, бо були благородні спроби президента та влади, але в Росії та у підконтрольних їй формуваннях інше бачення", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За 2021 рік Україна втратила 45 воїнів

Фактично перші місяці "перемир'я" на Сході хоч і не були повністю спокійними, але обстрілів таки поменшало. Втім, за рік режиму всеосяжної тиші українська армія втратила 45 воїнів. Ще 163 отримали поранення. Порушень в штабі Об'єднаних сил нарахували приблизно 2 тисячі.

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Експерти кажуть, що повного припинення вогню чекати було не варто і рік тому. Це через те, що Росія не вважає себе стороною конфлікту й навіть не намагається виконувати зобов'язання.

"Ми самі оголосили і самі припинили (перемир'я – 24 канал). Особливо в перший період, коли почалися реальні обстріли та втрати, які не можна було терпіти. Ми зазнали втрат та були змушені відкривати вогонь, щоб захистити військових", – зазначив військовий експерт Олег Жданов.

Захисники відпочили від активних дій Росії

На думку представника ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, хоч повного затишшя на Донбасі не досягли, але врятували життя не одного українського військового. Крім того, армія встигла зміцнити позиції, а наші захисники – відпочити від активних військових дій.

Попри все, загострення протягом 2021 року було не єдине. Наприклад, у лютому, коли Рада національної безпеки та оборони вела санкції проти телеканалів Віктора Медведчука.

Перемир'я врятувало багато життів. У першому півріччі ми мали 50 врятованих. Тому це було ефективним. Однак треба було спочатку розуміти, що перемир'я – це не мир,

– сказав Сергій Гармаш.

Мир на Донбасі залежить від підтримки інших країн

З початком війни Україна не раз оголошувала перемир'я – шкільні, великодні, хлібні чи то різдвяні. Однак завжди його порушували російські найманці. Але водночас це дало змогу уникати масштабних загострень. І з іншого боку – Україна показує світові свою готовність до встановлення миру на Донбасі.

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