Российские наемники на передовой не прекращают обстреливать позиции наших защитников. Боевых потерь хоть и вдвое меньше по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 года, но все равно до мира на Донбассе еще далеко.

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"Перемирие и режим тишины – это когда не открывают огонь. Можно ли это назвать попыткой режима тишины, потому что были благородные попытки президента и власти, но в России и в подконтрольных ей формированиях другое видение", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

За 2021 год Украина потеряла 45 воинов

Фактически первые месяцы "перемирия" на Востоке хоть и не были полностью спокойными, но обстрелов все-таки поубавилось. Впрочем, за год режима всеобъемлющей тишины украинская армия потеряла 45 воинов. Еще 163 получили ранения. Нарушений в штабе Объединенных сил насчитали примерно 2 тысячи.

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Эксперты говорят, что полного прекращения огня ждать было не стоит и год назад. Это из-за того, что Россия не считает себя стороной конфликта и даже не пытается выполнять обязательства.

"Мы сами объявили и сами прекратили (перемирие – 24 канал). Особенно в первый период, когда начались реальные обстрелы и потери, которые нельзя было терпеть. Мы понесли потери и были вынуждены открывать огонь, чтобы защитить военных", – отметил военный эксперт Олег Жданов.

Защитники отдохнули от активных действий России

По мнению представителя ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, хотя полного затишья на Донбассе не достигли, но спасли жизнь не одного украинского военного. Кроме того, армия успела укрепить позиции, а наши защитники – отдохнуть от активных военных действий.

Несмотря на все, обострение в течение 2021 года было не единственное. Например, в феврале, когда Совет национальной безопасности и обороны вел санкции против телеканалов Виктора Медведчука.

Перемирие спасло много жизней. В первом полугодии мы имели 50 спасенных. Поэтому это было эффективным. Однако надо было сначала понимать, что перемирие – это не мир,

– сказал Сергей Гармаш.

Мир на Донбассе зависит от поддержки других стран

С началом войны Украина не раз объявляла перемирие – школьные, пасхальные, хлебные или рождественские. Однако всегда его нарушали российские наемники. Но в то же время это позволило избегать масштабных обострений. И с другой стороны – Украина показывает миру свою готовность к установлению мира на Донбассе.

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