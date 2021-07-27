Вдвое меньше смертей

Несмотря на то, что пророссийские боевики нарушали режим тишины, результаты его действия очевидны. Количество обстрелов в зоне ООС уменьшилось вдвое.

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Достижения "тишины":

вдвое меньше смертей украинских военнослужащих,

втрое меньше раненых,

вдвое меньше обстрелов.

Так, в течение года до подписания перемирия на Донбассе погибли 88 наших героев, а 494 – получили ранения. В то же время во время "тишины" количество павших уменьшилось до 45 бойцов, а пострадавших – до 154.

Придерживаться режима прекращения огня в ходе вооруженного конфликта – самый сложный вид военных действий,

– подчеркнули в ТКГ.

Украина же добросовестно выполняет взятые на себя обязательства. Это доказывают заявления представителей международных организаций.

Крымская платформа возможна благодаря "тишине"

В ТКГ отметили, что именно благодаря тому, что Украина держит слово, стал возможен саммит Крымской платформы. Так как за год наша страна построила репутацию ответственного государства.

"Все это было оплачено высокой ценой. Украинская делегация благодарит каждого военнослужащего, кто в сложных условиях выполняет свой воинский долг", – сказали в ТКГ.

Обратите внимание! Режим тишины начал действовать на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Сначала выстрелов на Донбассе действительно стало меньше, однако в начале 2021 года пророссийские боевики активизировались.



Они почти каждый день открывают огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Более того, оккупанты даже обстреливают жилые районы и дома.