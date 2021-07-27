В дальнейшем на Востоке будет происходить еще большая эскалация. Об этом в эфире на 24 канале сообщила волонтер, парамедик, депутат Киевсовета Алина Михайлова.

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Ситуация будет обостряться

По ее словам, с начала 2021 года продолжаются сильные артиллерийские обстрелы. Многие украинские военные гибнут от снайперского огня.

По моему мнению, в дальнейшем ситуация будет обостряться. Мы должны готовиться к полномасштабной войне,

– подчеркнула Михайлова.

Она отметила, что бесспорно наша армия готова к любым ситуациям. Но открытым остается вопрос, готово ли к такой ситуации наше командование и власть.

Михайлова: Нам критически не хватает артиллерийских снарядов

Волонтер отметила, что украинским военным критически не хватает артиллерийских снарядов – тех самых, которыми стреляют российские наемники. "Есть вопросы по вооружению и медицинскому обеспечению", – добавила она.

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