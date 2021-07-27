Надалі на Сході відбуватиметься ще більша ескалація. Про це в ефірі на 24 каналі повідомила волонтерка, парамедик, депутатка Київради Аліна Михайлова.
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Ситуація загострюватиметься
За її словами, з початку 2021 року продовжуються сильні артилерійські обстріли. Багато українських військових гинуть від снайперського вогню.
На мою думку, надалі ситуація загострюватиметься. Ми повинні готуватись до повномасштабної війни,
– наголосила Михайлова.
Вона зауважила, що безперечно наша армія готова до будь-яких ситуацій. Але відкритим залишається запитання, чи готове до такої ситуації наше командування і влада.
Михайлова: Нам критично не вистачає артилерійських снарядів
Волонтерка відзначила, що українським військовим критично не вистачає артилерійських снарядів – тих самих, якими стріляють російські найманці. "Є питання щодо озброєння та медичного забезпечення", – додала вона.
Михайлова прокоментувала загострення на Донбасі: дивіться відео
Ескалація на Донбасі: що відомо
- Аж 7 наших військових отримали поранення, серед них 3 жінки і 4 чоловіків. Їх госпіталізували.
- Відзначимо, що стан здоров'я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеня важкості, в інших захисників і захисниць – задовільний.
- За 25 липня окупанти 11 разів порушили режим тиші на Сході.