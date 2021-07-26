Є кілька пояснень ескалації на Донбасі. Про це в ефірі на 24 каналі пояснив військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов: Обстріли можуть бути прикриттям

За його словами, росіяни знімають війська із Західного воєнного округу, а обстріли можуть бути прикриттям.

Також (може бути пов'язаним – 24 канал) із наближенням 30-річчя незалежності України, що для президента Росії, мабуть, найгірший день у житті,

– наголосив Жданов.

Скоріш за все, загострення пов'язане із підготовкою Росії до участі у навчаннях "Захід-2021". Російські бойовики проводять перегрупування військ.

Нагадаємо! Збройні сили Білорусі та Росії планують провести спільні військові навчання "Захід-2021" вже у вересні. Це становить загрозу для України.

"Я так думаю, що відбувається активна ротація військ. Батальйонні і тактичні групи змінюють одна одну на позиціях вздовж лінії розмежування", – відзначив військовий експерт.

До речі, раніше Жданов вже прогнозував, що загострення на Донбасі може відбутись перед Днем Незалежності України.

Військовий експерт пояснив ескалацію на Донбасі: дивіться відео

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