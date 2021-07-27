Вдвічі менше смертей

Попри те, що проросійські бойовики порушували режим тиші, результати його дії очевидні. Кількість обстрілів у зоні ООС зменшилася вдвічі.

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Досягнення "тиші":

вдвічі менше смертей українських військовослужбовців,

втричі менше поранених,

вдвічі менше обстрілів.

Так, впродовж року до підписання перемир'я на Донбасі загинули 88 наших героїв, а 494 – зазнали поранення. Водночас під час "тиші" кількість полеглих зменшилася до 45 бійців, а постраждалих – до 154.

Дотримуватися режиму припинення вогню в ході збройного конфлікту – найскладніший різновид військових дій,

– наголосили у ТКГ.

Україна ж сумлінно виконує взяті на себе зобов'язання. Це доводять заяви представників міжнародних організацій.

Кримська платформа можлива завдяки "тиші"

У ТКГ зазначили, що саме завдяки тому, що Україна дотримується слова, став можливий саміт Кримської платформи. Адже за рік наша країна побудувала репутацію відповідальної держави.

"Усе це було сплачено високою ціною. Українська делегація дякує кожному військовослужбовцю, хто у складних умовах виконує свій військовий обов'язок", – сказали у ТКГ.

Зверніть увагу! Режим тиші почав діяти на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року. Спершу пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак на початку 2021 року проросійські бойовики активізувалися.



Вони майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій Збройних сил України. Ба більше, окупанти навіть обстрілюють житлові райони та будинку.