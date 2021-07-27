Боевики продолжают всячески игнорировать достигнутые договоренности. С начала суток, 27 июля, в штабе операции объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня.

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Оккупанты игнорируют режим прекращения огня на Донбассе

Оккупанты открыли огонь из минометов 120 калибра вблизи Золотого-4 и Водяного. Враг также совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Екатериновка.

К счастью, боевых потерь среди наших военнослужащих нет. Украинские защитники осуществляли мощные обстрелы в ответ на выстрелы российско-оккупационных войск. "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации информировано представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении ООС.

Также в течение 27 июля пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 10 гектаров территории. И передали на уничтожение 132 взрывоопасных предмета.

Несмотря на провокации оккупантов, украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Обратите внимание! По данным разведки, российские войска на Донбассе готовят новые огневые позиции и укрепляют уже существующие. Кроме этого, они устанавливают новые минные поля и уже пригнали тяжелую технику на передовую.

Ситуация на фронте: главное