Соответствующее заявление сделала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает 24 Канал. Сейчас идет работа над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема повреждений.

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КАК прокомментировали атаку на Киев

Там отметили, что в результате российской атаки погибли по меньшей мере 14 человек, еще 114 человек получили ранения из-за удара. В то же время последние данные МВД Украины свидетельствуют о том, что количество погибших в Киеве пока достигает 10.

Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в течение последних недель усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет,

– говорится в сообщении.

Напоминают, что примерно столько же погибших в Киеве последний раз было в результате атаки 8 июля 2024 года. Тогда, согласно обнародованным данным, из-за обстрела погибли 32 человека, еще 85 человек получили ранения.

"Атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда за одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Для сравнения, в течение июня 2024 года российские вооруженные силы применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия", – добавили там.

Миссия, ссылаясь на данные украинской власти, сообщила, что в течение первых 17 дней июня на Украину атаковали не менее 3 340 БпЛА дальнего радиуса действия (барражирующие боеприпасы и БпЛА-приманки) и 135 ракет.

Напомним, руководитель МВД Игорь Клименко рассказал, что россияне ударили по 27 локациям в разных районах Киева. В столице повреждены жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.