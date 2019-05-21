Миссия МВФ прибыла в Украину: что известно

Миссия МВФ прибыла в Украину. Здесь она проведет 2 недели. В течение этого периода ее представители намерены встретиться с украинскими чиновниками.

Среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе и уменьшение дефицита госбюджета. Кроме того, к этим требованиям добавилось еще одно: введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако еще в конце февраля КС признал эту статью не конституционной.

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Вместе с миссией МВФ в Украине будут работать представители Евросоюза. Они будут принимать решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 миллионов евро. Для ЕС ключевым требованием для предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Уже на этой неделе в Украине работает миссия МВФ и ЕС. Мы верим, что эти переговоры будут успешными, будет программа МВФ, и соответственно, Европейский Союз сможет выделить Украине помощь в рамках макрофинансовой поддержки, которая является чрезвычайно важной для финансовой стабильности Украины,

– рассказал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

По итогам работы миссии МВФ должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Тем временем команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского убеждена, что Украина может обойтись без очередного транша МВФ.

Так, советник президента Олег Устенко считает, что справиться с долгами Украина может благодаря средствам Единого казначейского счета и золотовалютных резервов. По его словам, занимать капитал на внешних рынках сейчас слишком дорого – придется платить около 10% годовых. В то же время советник указал на то, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с МВФ продолжать все же необходимо, ведь по-другому не удастся привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.