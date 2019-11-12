Миссия МВФ вернется в Украину уже на этой неделе

Миссия Международного валютного фонда продолжит работу в Украине с четверга, 14 ноября.

Как сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, миссия фонда прибудет в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF, передает пресс-служба МВФ в Украине.

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"Миссия МВФ во главе с г-ном Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждения с представителями власти относительно новой программы, которую будет поддерживать Международный валютный фонд", – отметил он.

Что известно о новой программе расширенного финансирования EFF

Ранее СМИ сообщали, что Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы EFF на 5-10 миллиардов долларов. Миссия МВФ посетила Киев в сентябре, впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию по этому вопросу.

18 октября директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа для Украины в формате расширенного финансирования (EFF) является рассчитанной на три года. Она будет направлена на:

сохранение макроэкономической стабильности;

введение глубоких структурных реформ.

Украинское правительство и Нацбанк надеются, что положительное решение по новой программе будет принято в декабре. Это позволит получить первый транш по ней еще до конца текущего 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 миллиардов долларов.

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Что известно о предварительных договоренностях между МВФ и Украиной

Предварительная программа кредитования со стороны Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года. Она была рассчитана на 14 месяцев. Это приложение предусматривало выделение трех траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

12 – 26 сентября миссия МВФ под руководством Рона ван Родена находилась в Киеве для обсуждения новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

По итогам визита в украинском представительстве МВФ заявили, что эксперты миссии провели плодотворные дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности, налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также ключевых мероприятий по реформированию. Кроме того, было акцентировано внимание на важности независимости НБУ и защиты финансовой стабильности. В то же время представители миссии подчеркнули необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных потерь, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков.