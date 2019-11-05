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      Приостановил ли МВФ сотрудничество с Украиной: Гончарук расставил все точки над "и"

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / "Украинская правда"

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что работа между Украиной и МВФ продолжается, а все слухи о том, что программа является замороженной или организация отказывается предоставлять транши – это просто манипуляции, которым не следует верить.

      Как заявил он во время презентации Госбюджета – 2020 переговоры и работа между правительством и Международным валютным фондом продолжается в достаточной степени. И официальный Киев ежедневно находится на телефоне со своими коллегами.

      Обратите внимание! МВФ и Украина: история непростых отношений

      Относительно слухов о прекращении сотрудничества, премьер отметил, есть огромное количество людей, которые не хотят, чтобы Украина вышла (из сложной ситуации – 24 канал).

      У нас – совершенно нормальный рабочий процесс с коллегами из МВФ. У нас есть целый ряд задач, которые мы должны выполнить. И коллеги из МВФ хотят быть уверенными, что Украина, как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, которые были потеряны и потрачены украинским налогоплательщиками для решения ситуаций с проблемными банками,
      – констатировал Гончарук.

      Издание The Wall Street Journal утверждает, что Международный валютный фонд временно остановил обсуждение дальнейшей финансовой помощи Украине. В организации якобы опасаются, что расследование по выводу денег из банков украинская власть не доведет до конца. Говорится прежде всего о банке, "когда-то контролируемый близким сторонником президента" (скорее всего, намекают на Игоря Коломойского и "Приватбанк"). Кроме того, в МВФ считают, что президент Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов с якобы разграбленных банков.

      Презетация Госбюджета – 2020: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Алексей Гончарук МВФ
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