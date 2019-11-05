Чи МВФ призупинив співпрацю з Україною: Гончарук розставив усі крапки над "ї"

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що робота між Україною та МВФ триває, а усі чутки про те, що програма є замороженою або організація відмовляється надавати транші – це просто маніпуляції, яким не слід вірити.

Як заявив він під час презентації Держбюджету – 2020 перемовини та робота між урядом та Міжнародним валютним фондом триває достатньою мірою. І офіційний Київ щодня перебуває на телефоні зі своїми колегами.

Зверніть увагу! МВФ и Украина: история непростых отношений

Щодо чуток про припинення співпраці, прем’єр зауважив, є величезна кількість людей, які не хочуть, щоб Україна вийшла (зі складної ситуації – 24 канал).

У нас – абсолютно нормальний робочий процес з колегами з МВФ. У нас є ціла низка завдань, які ми має виконати. І колеги з МВФ хочуть бути впевненими, що Україна, як держава робитиме все від неї залежне, аби стягнути кошти, які було втрачено та витрачено українськими платниками податків для вирішення ситуацій з проблемними банками,

– констатував Гончарук.

Видання The Wall Street Journal.переконує, що Міжнародний валютний фонд тимчасово зупинив обговорення подальшої фінансової допомоги Україні. В організації нібито побоюються, що розслідування щодо виведення грошей з банків українська влада не доведе до кінця. Мовиться передусім про банк, "колись контрольований близьким прихильником президента" (найімовірніше, натякають на Ігоря Коломойського та "Приватбанк"). Крім того, у МВФ вважають, що президент Зеленський не зможе відшкодувати мільярди доларів з начебто розграбованих банків.

Презетація Держбюджету – 2020 до другого читання: дивіться відео