Миссия МВФ завершила работу в Украине и готовит новую программу кредитования

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. По итогам работы глава миссии Рон ван Роден заявил о подготовке новой программы финансирования Украины, обсуждение которой состоится в ближайшие недели.

Находясь в Украине, миссия Фонда провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы, подчеркнул ва Роден.

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После глубокого экономического кризиса украинская власть возобновила макроэкономическую стабильность, а экономика государства вновь начала расти. Впрочем, темпы роста остаются слишком низкими, чтобы сократить отставание от соседних государств,

– подчеркнул глава миссии МВФ в Украине.

По его словам, экономическая политика Украины и в дальнейшем должна сосредотачиваться на поддержании макроэкономической стабильности с одновременным ростом. Этого можно достичь только благодаря поддержке реформ, в частности, судебной для установления верховенства права.

"После выборов руководство государства вдальнейшем имеет возможность продвигать необходимые реформы. Руководство государства поставило перед собой амбициозную задачу трансформировать экономику и достичь мощного роста для улучшения уровня жизни всех украинцев", – резюмировал Рон ван Роден.

Что известно о потенциальной новой программе кредитования?

Украинская власть и Международный валютный фонд проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украине в размере до 5 миллиардов долларов.



Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.