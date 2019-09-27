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      Миссия МВФ завершила работу в Украине и готовит новую программу кредитования

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      МВФ и Украина в ближайшие недели обсудят новую программу кредитования, – ван Роден
      МВФ и Украина в ближайшие недели обсудят новую программу кредитования, – ван Роден / np.pl.ua

      Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. По итогам работы глава миссии Рон ван Роден заявил о подготовке новой программы финансирования Украины, обсуждение которой состоится в ближайшие недели.

      Находясь в Украине, миссия Фонда провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы, подчеркнул ва Роден.

      К слову: Зеленский: Благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов

      После глубокого экономического кризиса украинская власть возобновила макроэкономическую стабильность, а экономика государства вновь начала расти. Впрочем, темпы роста остаются слишком низкими, чтобы сократить отставание от соседних государств,
      – подчеркнул глава миссии МВФ в Украине.

      По его словам, экономическая политика Украины и в дальнейшем должна сосредотачиваться на поддержании макроэкономической стабильности с одновременным ростом. Этого можно достичь только благодаря поддержке реформ, в частности, судебной для установления верховенства права.

      "После выборов руководство государства вдальнейшем имеет возможность продвигать необходимые реформы. Руководство государства поставило перед собой амбициозную задачу трансформировать экономику и достичь мощного роста для улучшения уровня жизни всех украинцев", – резюмировал Рон ван Роден.

      Что известно о потенциальной новой программе кредитования?
      Украинская власть и Международный валютный фонд проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украине в размере до 5 миллиардов долларов.

      Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Транш МВФ МВФ
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