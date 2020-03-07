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      Миссия невыполнима: как вернуть деньги за отмененные рейсы Ernest Airlines

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      В середине января итальянскому авиаперевозчику Ernest Airlines временно остановили действие лицензии на полеты. Компания, которая летала из Украины в Рим, Милан и Неаполь, прекратила свою работу. Но пассажиры до сих пор не получили денег за билеты на отмененные рейсы.

      Украинцев, которых обманула компания, – сотни. Юристы ежедневно получают десятки новых обращений.

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      По их словам, эта авиакомпания не поддерживала своих клиентов и во время своей деятельности. В случае задержки рейсов или отмены не было соответствующей обратной связи. Сейчас офис авиакомпании в Киеве уже закрыт, а помещение сдается в аренду.

      Я могу посоветовать, в первую очередь, обращаться по тем ссылкам, которые указаны на официальном сайте авиакомпании. В банках Украины и за рубежом есть услуга "charge back", которая также помогает получить списанные средства,
      – рассказал юрист по авиационному праву Сергей Козырев.

      Обманутые люди обращались даже к Госавиаслужбе и службе защиты прав потребителей. Оказалось, что Ernest Airlines задолжала Государственному предприятию обслуживания воздушного движения Украины за услуги, предоставленные в ноябре и декабре 2019 года.

      В аэропорту "Киев" также ждут, когда итальянский авиаперевозчик вернет им деньги. В пресс-службе аэропорта сообщили, что продолжаются переговоры и есть определенные договоренности о реструктуризации долга.


      Аэропорт "Киев" / Фото old.airport.kiev.ua

      Репутация у компании плохая, ведь в Ernest Airlines те же акционеры, что и в Belle Air, которая обанкротилась в 2013 году. Юристы констатируют: рассчитывать на компенсации не стоит. В лучшем случае компания вернет деньги за билеты.

      Как вернуть деньги за авиабилет?Авиапассажир имеет право сдать билет и получить обратно деньги в полном объеме, если рейс отменили, отложили на длительное время или перенаправили в другой город или аэропорт.

      В таком случае напишите в авиакомпанию письменный отказ от своего билета. Попросите бланк возврата – авиакомпания обязана вам выплатить стоимость билета.

      Вы так же можете и добровольно отказаться от перелета. Вам нужно в письменном виде указать объективную причину. Но компания может наложить штраф, потому что правила возврата и обмена билетов стоит уточнять на сайте каждой авиакомпании.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Путешествия авиация
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