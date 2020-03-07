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      Місія нездійсненна: як повернути гроші за скасовані рейси Ernest Airlines

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      У середині січня італійському авіаперевізнику Ernest Airlines тимчасово зупинили дію ліцензії на польоти. Компанія, яка літала з України до Риму, Мілана та Неаполя, припинила свою роботу. Але пасажири і досі не отримали грошей за квитки на скасовані рейси.

      Українців, яких ошукала компанія, – сотні. Юристи щодня отримують десятки нових звернень.

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      За їхніми словами, ця авіакомпанія не підтримувала своїх клієнтів і під час своєї діяльності. У разі затримки рейсів чи скасування не було відповідного зворотного зв'язку. Зараз офіс авіакомпанії у Києві вже закритий, а приміщення здається в оренду.

      Я можу порадити, в першу чергу, звертатися за тими посиланнями, які зазначені на офіційному сайті авіакомпанії. У банках України та за кордоном є послуга charge back, яка також допомагає отримати списані кошти,
      – розповів юрист з авіаційного права Сергій Козирєв.

      Ошукані люди зверталися навіть до Державіаслужби і служби захисту прав споживачів. Виявилось, що Ernest Airlines заборгувала Державному підприємству обслуговування повітряного руху України за послуги, надані у листопаді та грудні 2019 року.

      В аеропорту "Київ" також чекають, коли італійський авіаперевізник поверне їм гроші. У пресслужбі аеропорту повідомили, що тривають перемовини і є певні домовленості щодо реструктуризації боргу. 


      Аеропорт "Київ" / Фото old.airport.kiev.ua

      Репутація у компанії погана, адже у Ernest Airlines ті самі акціонери, що і в Belle Air, яка збанкрутіла у 2013 році. Юристи констатують: розраховувати на компенсації не варто. У кращому разі компанія поверне гроші за квитки.

      Як повернути гроші за авіаквиток?Авіапасажир має право здати квиток і отримати назад кошти у повному обсязі, якщо рейс скасували, відклали на тривалий час або перенаправили в інше місто чи аеропорт.

      У такому разі напишіть в авіакомпанію письмову відмову від свого квитка. Попросіть бланк повернення – авіакомпанія зобов'язана вам виплатити вартість квитка.

      Ви так само можете і добровільно відмовитися від перельоту. Вам потрібно у письмовому вигляді вказати об'єктивну причину. Але компанія може накласти штраф, бо правила повернення та обмін квитків варто уточнювати на сайті кожної авіакомпанії.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Подорожі авіація
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