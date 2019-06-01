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      Скандальний "міст Кличка": чи дійсно його обстріляли та скільки коштувало будівництво

      Право на правду 93 Читати новину українською

      Пішохідно-велосипедний міст в центрі Києва таки відкрили. Урочисто і з пафосом мер Києва Віталій Кличко розповів про цю видатну споруду, яка має стати окрасою міста.

      Вже під час відкриття з’ясувалося, що з мостом будуть проблеми. Зокрема, коли мер Кличко разом з братом стрибали на панорамному склі, деякі відвідувачі побачили, що це скло встановлено з дефектами.

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      Зокрема, під верхнім шаром скла зібралася вода. Під склом утворилися темні плями саме тоді, коли Віталій Кличко з братом перевіряли скло на міцність.

      Втім, мер Києва не засмутився коли теж побачив воду, і пообіцяв, що її приберуть, а скло неодмінно замінять. Міняти скло довелося і справді дуже скоро. Вже на наступний ранок з’ясувалося, що одна з панорамних скляних вставок пішла тріщинами.

      Тріщина на мості Кличка
      Тріщини на "мості Кличка"

      Київська влада почала шукати крайнього в цій історії. Віталій Кличко написав у своєму Facebook, що винні зловмисники, які вистрілили в скло з вогнепальної зброї.

      Втім, поліція на камерах відеоспостереження жодного стрільця не побачила, і версія чиновників змінилася. Тепер вони почали наполягати, що якісь вандали кинули в скло гантелю.

      Зрештою, навіть без гантелі стало зрозуміло, що з цим склом щось не так. Бо коли працівники прийшли міняти тріснуте скло, то під час заміни раптом тріснуло ще одне – поруч.

      Що справедливо поставило питання про якість робіт зі спорудження мосту і власне про якість самого скла.

      Скільки коштував проект

      Питання вартості будівництва тим більш справедливе, оскільки нещодавно з'ясувалось, що спорудження мосту суттєво подорожчало. З 250 мільйонів гривень кошторис мосту виріс до 420 мільйонів гривень.

      При чому, ці додаткові гроші на добудову мосту забрали з реконструкції київського зоопарку. Ну, коли таким проектом займаються наближені до тебе люди, то тобі для них нічого не шкода.

      Адже ще місяць тому я розповідав вам про перший скандал навколо цього мосту. Коли з’ясувалося, що проект будівництва який представила київська фірма "Проектні Системи Лтд", який дуже підозріло схожий на проект швейцарських архітекторів.

      Міст Кличка
      Порівняння мосту в Києві з швейцарським проектом

      Вони раніше брали участь в конкурсі на проектування мосту, але київські чиновники перемогу в конкурсі їм так і не присудили. Швейцарцям подякували за роботу і попрощалися з ними.

      А за якийсь час, мерія без конкурсу призначила розробника проекту, який показав дуже схожий на швейцарський і який виявився дуже тісно пов’язаний зі столичною владою. Зокрема, власник фірми-проектанта мосту пан Миргородський раніше був депутатом від Блоку Кличка.

      Найцікавіше те, що в проект його фірми у порівнянні зі швейцарцями, було закладено збільшення кошторису мосту з шести до шістнадцяти мільйонів доларів. Власне, ця сума була затверджена врешті решт і виплачена підрядникам з кишень жителів Києва.

      Ну, якщо будівництво суттєво здорожчало, то кияни вправі були очікувати і як мінімум бездоганної якості будівельних робіт і матеріалів.

      А от і ні, бо ретельний огляд тих же скляних вставок показав, що між бетонною та скляною частиною є велика щілина в два сантиметри, куди вільно затікає вода, яка, потім і накопичується під склом.

      Міст Кличка
      Щілина на мості

      До того ж, користувачі соцмереж порахували, що спорудження мосту в Києві виявилося маже вдвічі дорожчим, ніж схожі об’єкти в Китаї чи навіть в Європі, якщо порахувати вартість будівництва одного метра мосту.

      Ну і наостанок, крім рідних підрядників і роздутих бюджетів, київська мерія вдалася до радянської практики "штурмовщини", коли відкриття об’єктів відбувається не по завершенню всіх робіт і перевірки, а до якихось визначних дат.

      Так і у випадку з цим мостом, його відкрили на свято – день Києва, не особливо переймаючись тим, що у мосту можуть бути якісь дефекти, і це, не дай боже, могло б призвести ще й до якихось трагічних наслідків.

      Відкриття мосту
      Відкриття мосту

      Бо київському меру, як виявилося, замість бездоганної якості будівництва важливіше гарний інформаційний привід. А замість професійних незалежних підрядників куди миліше дивні фірми, пов’язані з давніми знайомими.

      І так у всьому в Києві. Сьогодні столиця захлинається в транспортних проблемах, страждає від скаженої забудови, та від нестачі шкіл, садочків та лікарень.

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      Спроба відволікти суспільну увагу від важливих проблем міста точковими проектами виглядає недолуго і бездарно. Особливо, навіть коли ці точкові проекти типу цього мосту навіть не можуть довести до пуття. Бо при першому контакті з реальністю, він йде тріщинами. Разом з іміджем мера Києва.

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Мост Кличко Видеоблоги Право на правду
      Источник: 24 канал
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