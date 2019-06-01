Скандальний "міст Кличка": чи дійсно його обстріляли та скільки коштувало будівництво

Пішохідно-велосипедний міст в центрі Києва таки відкрили. Урочисто і з пафосом мер Києва Віталій Кличко розповів про цю видатну споруду, яка має стати окрасою міста.

Вже під час відкриття з’ясувалося, що з мостом будуть проблеми. Зокрема, коли мер Кличко разом з братом стрибали на панорамному склі, деякі відвідувачі побачили, що це скло встановлено з дефектами.

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Зокрема, під верхнім шаром скла зібралася вода. Під склом утворилися темні плями саме тоді, коли Віталій Кличко з братом перевіряли скло на міцність.

Втім, мер Києва не засмутився коли теж побачив воду, і пообіцяв, що її приберуть, а скло неодмінно замінять. Міняти скло довелося і справді дуже скоро. Вже на наступний ранок з’ясувалося, що одна з панорамних скляних вставок пішла тріщинами.



Тріщини на "мості Кличка"

Київська влада почала шукати крайнього в цій історії. Віталій Кличко написав у своєму Facebook, що винні зловмисники, які вистрілили в скло з вогнепальної зброї.

Втім, поліція на камерах відеоспостереження жодного стрільця не побачила, і версія чиновників змінилася. Тепер вони почали наполягати, що якісь вандали кинули в скло гантелю.

Зрештою, навіть без гантелі стало зрозуміло, що з цим склом щось не так. Бо коли працівники прийшли міняти тріснуте скло, то під час заміни раптом тріснуло ще одне – поруч.

Що справедливо поставило питання про якість робіт зі спорудження мосту і власне про якість самого скла.

Скільки коштував проект

Питання вартості будівництва тим більш справедливе, оскільки нещодавно з'ясувалось, що спорудження мосту суттєво подорожчало. З 250 мільйонів гривень кошторис мосту виріс до 420 мільйонів гривень.

При чому, ці додаткові гроші на добудову мосту забрали з реконструкції київського зоопарку. Ну, коли таким проектом займаються наближені до тебе люди, то тобі для них нічого не шкода.

Адже ще місяць тому я розповідав вам про перший скандал навколо цього мосту. Коли з’ясувалося, що проект будівництва який представила київська фірма "Проектні Системи Лтд", який дуже підозріло схожий на проект швейцарських архітекторів.



Порівняння мосту в Києві з швейцарським проектом

Вони раніше брали участь в конкурсі на проектування мосту, але київські чиновники перемогу в конкурсі їм так і не присудили. Швейцарцям подякували за роботу і попрощалися з ними.

А за якийсь час, мерія без конкурсу призначила розробника проекту, який показав дуже схожий на швейцарський і який виявився дуже тісно пов’язаний зі столичною владою. Зокрема, власник фірми-проектанта мосту пан Миргородський раніше був депутатом від Блоку Кличка.

Найцікавіше те, що в проект його фірми у порівнянні зі швейцарцями, було закладено збільшення кошторису мосту з шести до шістнадцяти мільйонів доларів. Власне, ця сума була затверджена врешті решт і виплачена підрядникам з кишень жителів Києва.

Ну, якщо будівництво суттєво здорожчало, то кияни вправі були очікувати і як мінімум бездоганної якості будівельних робіт і матеріалів.

А от і ні, бо ретельний огляд тих же скляних вставок показав, що між бетонною та скляною частиною є велика щілина в два сантиметри, куди вільно затікає вода, яка, потім і накопичується під склом.



Щілина на мості

До того ж, користувачі соцмереж порахували, що спорудження мосту в Києві виявилося маже вдвічі дорожчим, ніж схожі об’єкти в Китаї чи навіть в Європі, якщо порахувати вартість будівництва одного метра мосту.

Ну і наостанок, крім рідних підрядників і роздутих бюджетів, київська мерія вдалася до радянської практики "штурмовщини", коли відкриття об’єктів відбувається не по завершенню всіх робіт і перевірки, а до якихось визначних дат.

Так і у випадку з цим мостом, його відкрили на свято – день Києва, не особливо переймаючись тим, що у мосту можуть бути якісь дефекти, і це, не дай боже, могло б призвести ще й до якихось трагічних наслідків.



Відкриття мосту

Бо київському меру, як виявилося, замість бездоганної якості будівництва важливіше гарний інформаційний привід. А замість професійних незалежних підрядників куди миліше дивні фірми, пов’язані з давніми знайомими.

І так у всьому в Києві. Сьогодні столиця захлинається в транспортних проблемах, страждає від скаженої забудови, та від нестачі шкіл, садочків та лікарень.

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Спроба відволікти суспільну увагу від важливих проблем міста точковими проектами виглядає недолуго і бездарно. Особливо, навіть коли ці точкові проекти типу цього мосту навіть не можуть довести до пуття. Бо при першому контакті з реальністю, він йде тріщинами. Разом з іміджем мера Києва.