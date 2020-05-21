Мистика и вышиванки: впечатляющие фотосессии
В культуре каждого народа есть вещи, которые ярко подчеркивают его особую национальную традицию. Таким символом для Украины принято считать вышиванку. Это своеобразный уникальный код украинского этноса, в котором зашифрованы обереги, символы и знаки.
День вышиванки был основан в Черновцах 14 лет назад. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложили идею акции "Всемирный день вышиванки" и пришли однажды в украинской традиционной одежде, отмечает 24 канал.
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Как будут праздновать украинцы День вышиванки 2020
В этом году День вышиванки празднуют 21 мая. Этот праздник не является официальным, но по всей Украине, и даже за ее пределами украинцы отмечают этот день, переодеваясь в вышиванку.
Нынешнее празднование из-за коронавируса ограничится онлайн-флешмобами и семейными собраниями.
Символика на вышиванках
В давние времена процесс вышивания считался ритуалом. Женщины вышивали в определенные дни, с чистыми и светлыми мыслями, закладывая положительную энергию в свою работу.
Мистическое фото в вышиванке / Фото Facebook / Трач Руслан
Каждая женщина имела индивидуальный орнамент, который нигде не повторялся. Потому считалось, если отшить чужой узор для рубашки, это взять на себя чужую судьбу.
Вышиванка – символ украинского народа / Фото Facebook / Трач Руслан
Само слово "вышивка" происходит от "вышний" и в переводе на греческий означает "космос".
На Гуцульщине вышивальщицы говорили: "Я такую рубашку выпишу", поэтому изображения людей, животных, растений были выписаны в уникальных орнаментах.
Женщины в вышиванку закладывали положительную энергию / Фото Facebook / Трач Руслан
Каждый символ – это закодированный на добрую судьбу оберег / Фото Facebook / Трач Руслан
Сегодня в Украине можно приобрести как и ручной работы вышиванку, так и в магазине одежды, или "выписать" самому.
Сегодня купить вышиванку можно практически в любом магазине одежды / Фото Facebook / Трач Руслан