Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Мистика и вышиванки: впечатляющие фотосессии

- Читати новину українською
День вышиванки в Украине
День вышиванки в Украине / facebook.com

В культуре каждого народа есть вещи, которые ярко подчеркивают его особую национальную традицию. Таким символом для Украины принято считать вышиванку. Это своеобразный уникальный код украинского этноса, в котором зашифрованы обереги, символы и знаки.

День вышиванки был основан в Черновцах 14 лет назад. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложили идею акции "Всемирный день вышиванки" и пришли однажды в украинской традиционной одежде, отмечает 24 канал.

Прошлогоднее празднование Тысячи украинцев приняли участие в Мегамарше вышиванок в Одессе: впечатляющие фото

Как будут праздновать украинцы День вышиванки 2020

В этом году День вышиванки празднуют 21 мая. Этот праздник не является официальным, но по всей Украине, и даже за ее пределами украинцы отмечают этот день, переодеваясь в вышиванку.

Нынешнее празднование из-за коронавируса ограничится онлайн-флешмобами и семейными собраниями.

Символика на вышиванках

В давние времена процесс вышивания считался ритуалом. Женщины вышивали в определенные дни, с чистыми и светлыми мыслями, закладывая положительную энергию в свою работу.


Мистическое фото в вышиванке / Фото Facebook / Трач Руслан

Каждая женщина имела индивидуальный орнамент, который нигде не повторялся. Потому считалось, если отшить чужой узор для рубашки, это взять на себя чужую судьбу.


Вышиванка – символ украинского народа / Фото Facebook / Трач Руслан

Само слово "вышивка" происходит от "вышний" и в переводе на греческий означает "космос".

На Гуцульщине вышивальщицы говорили: "Я такую рубашку выпишу", поэтому изображения людей, животных, растений были выписаны в уникальных орнаментах.


Женщины в вышиванку закладывали положительную энергию / Фото Facebook / Трач Руслан


Каждый символ – это закодированный на добрую судьбу оберег / Фото Facebook / Трач Руслан

Сегодня в Украине можно приобрести как и ручной работы вышиванку, так и в магазине одежды, или "выписать" самому.


Сегодня купить вышиванку можно практически в любом магазине одежды / Фото Facebook / Трач Руслан

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: День вышиванки Новости Украины Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Зеленский в стрессе: эксперт оценил жесты и мимику президента
20 мая , 22:47 Зеленский в стрессе: эксперт оценил жесты и мимику президента
Ярослав Голобородько
Год после присяги Зеленского: анализ от VoxCheck
20 мая , 22:14 Год после присяги Зеленского: анализ от VoxCheck
Євгенія Мазур
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера