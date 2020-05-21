Містика і вишиванки: вражаючі фотосесії
У культурі кожного народу є речі, які яскраво підкреслюють його особливу національну традицію. Таким символом для України прийнято вважати вишиванку. Це своєрідний унікальний код українського етносу, у якому зашифровані обереги, символи та знаки.
День вишиванки був заснований у Чернівцях 14 років тому. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запропонували ідею акції "Всесвітній день вишиванки" і прийшли одного дня в українському традиційному одязі, зазначає 24 канал.
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Як святкуватимуть українці День вишиванки 2020
Цього року День вишиванки святкують 21 травня. Це свято не є офіційним, але по всій Україні, та, навіть, за її межами українці відзначають цей день, перевдягаючись у вишиванку.
Цьогорічне святкування через коронавірус обмежиться онлайн-флешмобами та родинними зборами.
Символіка на вишиванках
У давні часи процес вишивання вважався ритуалом. Жінки вишивали у визначені дні, зі чистими та світлими думками, закладаючи позитивну енергію в свою працю.
Містичне фото у вишиванці / Фото Facebook / Трач Руслан
Кожна жінка мала індивідуальний орнамент, який ніде не повторювався. Бо вважалось, якщо відшити чужий узор для сорочки, це взяти на себе чужу долю.
Вишиванка – символ українського народу / Фото Facebook / Трач Руслан
Саме слово "вишивка" походить від "вишній" і в перекладі на грецьку означає "космос".
На Гуцульщині вишивальниці говорили: "Я таку сорочку випишу", тому зображення людей, тварин, рослин були виписані в унікальних орнаментах.
Жінки у вишиванку закладали позитивну енергію / Фото Facebook / Трач Руслан
Кожен символ – це закодований на добру долю оберіг / Фото Facebook / Трач Руслан
Сьогодні в Україні можна придбати як і ручної роботи вишиванку, так і в магазині одягу, або "виписати" самому.
Сьогодні купити вишиванку можна практично в будь-якому магазині одягу / Фото Facebook / Трач Руслан