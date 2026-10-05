Как сообщают российские СМИ, акция 4 октября началась у памятника на Селянской заставе. Ее организовали в честь событий 1993 года, известных как "расстрел Белого дома".

Как проходили задержания

Всего на площадь пришло около двух тысяч человек. В акции участвовали преимущественно марксисты, представители партии "Яблоко" и группа поддержки активиста Дмитрия Морозова, которого силовики задержали накануне.

Присутствующие скандировали "Геть царя", а также призывы освободить политических заключенных и обеспечить честные выборы.

Ситуация обострилась, когда участники начали выкрикивать лозунги против партии действующей власти "Единая Россия". По словам очевидцев, после этого полицейские буквально ворвались в толпу и начали задерживать митингующих.

В Москве силовики разогнали митинг: смотрите видео

Всего произошло две волны задержаний. В общей сложности задержали около 60 человек, среди которых 26 представителей КПРФ, 30 членов партии "Яблоко" и еще несколько активистов.

Задержание митингующих, выступавших якобы против российских властей: смотрите видео

Напомним, политолог Алена Гливко рассказала, что российское руководство откладывало массовый призыв до завершения выборов, однако для Владимира Путина это станет последней мерой, поскольку он до сих пор боится потерять власть. Перед мобилизацией россиян Москва, вероятно, будет пытаться максимально увеличить количество иностранных военных, в частности из КНДР.