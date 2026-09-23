Об этом в эфире 24 Канала рассказала политолог, основательница и генеральный директор St. James's Foreign Policy Group Алена Гливко. По ее словам, глава Кремля Владимир Путин может начать новую волну мобилизации в любой момент, и для этого ему не нужны дополнительные поводы вроде атак на Москву или нефтеперерабатывающие заводы.

Почему россияне не будут протестовать

Россия – тоталитарное государство, поэтому местное население покорно примет любое решение властей. Граждане страны-агрессора принципиально лишены демократических традиций и не готовы выходить на протесты ради защиты своих прав.

Путин может мобилизовать население на войну в любой момент. Ему не обязательно нужны украинские удары или эскалация,

– отметила политолог.

Алена Гливко добавила, что диктатор ждал завершения выборов, но массовый призыв станет для него крайней мерой из-за страха потерять власть.

Обратите внимание! Полное интервью Алены Гливко о влиянии Китая и США на войну в Украине и угрозах со стороны России для НАТО читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Ставка на наемников из КНДР и удары по тылу

Прежде чем отправлять на фронт больше россиян, руководство России, вероятно, будет пытаться привлечь максимальное количество иностранцев. Вскоре на временно оккупированных территориях Украины может появиться значительное количество военных из Северной Кореи.

На этом фоне украинские атаки по российской инфраструктуре имеют стратегическое значение. Они заставляют россиян осознать реальность войны и разрушают вражескую логистику в условиях недостаточной поддержки со стороны западных партнеров.

Это единственный способ по-настоящему нанести удар за линию фронта врага и прервать логистическое обеспечение, чтобы помешать Путину вести эту войну еще более жестко,

– заявила Гливко.

Напомним, что российская элита уже готовится к массовой мобилизации после завершения так называемых выборов. В то же время из-за страха перед отправкой на фронт и экономического кризиса граждане России массово планируют бегство за границу.

Политолог о мобилизации в России: видео