Как сообщает агентство Associated Press, всплеск беспокойства среди населения России наблюдается с середины июля.

У россиян резко возросло желание выехать из страны

Представители правозащитных организаций фиксируют рост запросов на консультации по вопросам выезда и обустройства за рубежом.

Помимо военных рисков, граждане России жалуются на экономический спад, усиление внутренних репрессий и неопределенность в отношении собственного будущего.

Дополнительным поводом для беспокойства стали систематические сбои в работе интернета и дефицит топлива в отдельных регионах.

Подготовка к выезду вместо спонтанного бегства

В то же время эксперты отмечают, что нынешний масштаб отъезда пока значительно меньше, чем во время первой волны в 2022 году. На границах страны пока нет многочасовых очередей, а авиабилеты в безвизовые страны остаются в свободной продаже.

Стремительный рост количества обращений свидетельствует прежде всего об активной подготовке россиян к потенциальной эмиграции. Граждане пытаются заранее подготовить документы и разработать маршруты выезда на случай введения очередных ограничений.

Кстати, по данным Службы внешней разведки, демографический кризис в России, начавшийся еще в 1990-х годах, в настоящее время достиг критических масштабов. Страна стремительно теряет трудоспособное население, поэтому уже в ближайшее время может столкнуться с необратимым дефицитом рабочей силы.

Планы Кремля по пополнению армии

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщал о намерениях российского руководства мобилизовать не менее 300 тысяч военных.

По словам главы государства, Кремль будет опровергать и скрывать подготовку к новому призыву вплоть до завершения очередного избирательного процесса.