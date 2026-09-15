Як повідомляє видання Associated Press, сплеск занепокоєння серед населення Росії спостерігається із середини липня.

У росіян різко зросло бажання виїхати з країни

Представники правозахисних спільнот фіксують зростання запитів на консультації щодо виїзду та облаштування за кордоном.

Окрім військових ризиків, громадяни Росії скаржаться на економічний спад, посилення внутрішніх репресій та невизначеність щодо власного майбутнього.

Додатковим тригером для занепокоєння стали систематичні збої у роботі мережі інтернет та дефіцит пального в окремих регіонах.

Підготовка до виїзду замість спонтанної втечі

Водночас експерти наголошують, що поточний масштаб виїзду поки що значно менший, ніж під час першої хвилі у 2022 році. На кордонах країни наразі немає багатогодинних черг, а авіаквитки до безвізових країн залишаються у вільному продажу.

Стрімке зростання кількості звернень свідчить насамперед про активну підготовку росіян до потенційної еміграції. Громадяни намагаються заздалегідь підготувати документи й розробити маршрути виїзду на випадок оголошення чергових обмежень.

До речі, за даними Служби зовнішньої розвідки, демографічна криза в Росії, що почалася ще у 1990-х роках, нині набула критичних масштабів. Країна стрімко скорочує кількість працездатного населення, через що вже найближчим часом може зіткнутися з незворотним дефіцитом робочої сили.

Плани Кремля щодо поповнення армії

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв про наміри російського керівництва мобілізувати щонайменше 300 тисяч військових.

За словами глави держави, Кремль буде спростовувати та приховувати підготовку до нового призову аж до завершення чергового виборчого процесу.