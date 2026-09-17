О подготовке Москвы к непопулярным решениям рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов в эфире 24 Канала.
Последствия для российской экономики
Фиктивное волеизъявление, то есть выборы в России, станет своеобразным дедлайном, до которого Кремль пытался воздерживаться от открытого принудительного призыва людей, считает эксперт.
Перспектива массового призыва вызывает серьезное беспокойство даже у представителей российского экономического блока и мэра Москвы Сергея Собянина. Они понимают, что изъятие сотен тысяч мужчин трудоспособного возраста приведет к катастрофическому кадровому дефициту.
Если они мобилизуют 600 тысяч, то еще примерно 3 миллиона сбегут из Российской Федерации. Это вытягивание людей с рынка труда, где и так исторически самый низкий уровень безработицы и огромный кадровый дефицит,
– подчеркнул Богдан Попов.
Он напомнил, что во время предыдущей волны бегства из России около 80% эмигрантов имели высшее образование. Поэтому новые дивизии дадут Кремлю лишь временное преимущество на фронте, которое Силы обороны Украины быстро нивелируют.
Как Путин планирует мобилизацию в России: смотреть видео
Реакция Украины и предупреждения Зеленского
Украинские власти уже активно обсуждают эти угрозы с международными партнерами. Президент Владимир Зеленский регулярно подчеркивает риски усиления российского террора на совместных брифингах с союзниками. Ожидается, что подготовительные шаги России к мобилизации станут весомым аргументом для оказания Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.
Напомним, что Владимир Зеленский оценивает планы Кремля как минимум в 300 тысяч дополнительных военнослужащих. По словам главы государства, российская инфраструктура уже полностью готова к такому сценарию, хотя до выборов власти пытались успокаивать общество и скрывать эти намерения.
Кроме того, усиленный набор личного состава уже фиксируется в двух десятках российских регионов. Оккупанты планируют использовать эти резервы для инфильтрационных действий и усиления давления на Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой области.