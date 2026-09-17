Про підготовку Москви до непопулярних рішень розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов в ефірі 24 Каналу.

Наслідки для російської економіки

Фіктивне волевиявлення, тобто вибори в Росії, буде своєрідним дедлайном, до якого Кремль намагався утримуватися від відкритого примусового набору людей, вважає експерт.

Перспектива масового призову викликає серйозне занепокоєння навіть у представників російського економічного блоку та мера Москви Сергія Собяніна. Вони розуміють, що вилучення сотень тисяч чоловіків працездатного віку призведе до катастрофічного кадрового голоду.

Якщо вони мобілізують 600 тисяч, то ще приблизно 3 мільйони втечуть з Російської Федерації. Це висмикування людей з ринку праці, де і так історично найнижчий рівень безробіття та величезний кадровий дефіцит,

– підкреслив Богдан Попов.

Він нагадав, що під час попередньої хвилі втечі з Росії близько 80% емігрантів мали вищу освіту. Тому нові дивізії дадуть Кремлю лише тимчасову перевагу на фронті, яку Сили оборони України швидко нівелюють.

Як Путін планує мобілізацію в Росії: дивитись відео

Реакція України та попередження Зеленського

Українська влада вже активно обговорює ці загрози з міжнародними партнерами. Президент Володимир Зеленський регулярно наголошує на ризиках посилення російського терору на спільних брифінгах із союзниками. Очікується, що підготовчі кроки Росії до мобілізації стануть вагомим аргументом для надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський оцінює плани Кремля щонайменше у 300 тисяч додаткових військових. За словами глави держави, російська інфраструктура вже повністю готова до такого сценарію, хоча до виборів влада намагалася заспокоювати суспільство та приховувати ці наміри.

Крім того, посилений набір особового складу вже фіксується у двох десятках російських регіонів. Окупанти планують використати ці резерви для інфільтраційних дій та посилення тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію на Донеччині.